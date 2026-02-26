Riesi. Sicurezza e innovazione: al via il progetto GPS INFOLIFE con i medici di famiglia

RIESI. Si è svolto presso il Comune di Riesi un importante incontro operativo con i medici di famiglia del territorio, promosso e organizzato dal Sindaco Salvatore Sardella, dal dott. Salvatore Pasqualetto, con il coinvolgimento diretto del Responsabile del CED Massimiliano Testa e di alcuni volontari del Servizio Civile Universale.

L’incontro segna ufficialmente la partenza del progetto di distribuzione dei 100 dispositivi GPS INFOLIFE, recentemente acquisiti grazie ai fondi di coesione ex PNRR, destinati alla tutela delle persone più fragili della comunità.

Durante la riunione sono state illustrate nel dettaglio le funzionalità dei dispositivi, che consentono la localizzazione in tempo reale, la comunicazione audio a due vie tramite tasto SOS e il collegamento con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Un sistema pensato per garantire sicurezza, tempestività d’intervento e maggiore autonomia agli utenti.

Il ruolo centrale dei medici di famiglia sarà quello di collaborare nell’individuazione dei beneficiari, segnalando i cittadini che, per condizioni di salute, età o fragilità sociale, necessitano maggiormente di questo strumento di supporto. Un lavoro sinergico che consentirà di assegnare i dispositivi in modo mirato ed efficace, rispondendo concretamente ai bisogni reali della popolazione.

Il Sindaco Salvatore Sardella ha sottolineato l’importanza del confronto con i professionisti sanitari:

«Il coinvolgimento diretto dei medici di famiglia è fondamentale per garantire che questi dispositivi arrivino a chi ne ha davvero bisogno. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra welfare, sanità territoriale e innovazione tecnologica».

Il dott. Salvatore Pasqualetto ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa:

«Grazie a questo sistema possiamo offrire maggiore protezione ai soggetti più fragili, migliorando la qualità della vita delle persone assistite e garantendo serenità alle famiglie».

Il Responsabile del CED Massimiliano Testa ha infine ribadito come il progetto rientri pienamente nella strategia di trasformazione digitale dell’Ente, puntando su tecnologia, prevenzione e inclusione sociale.

Con questo incontro operativo, il Comune di Riesi compie un ulteriore passo avanti verso un modello di welfare innovativo, integrato e vicino ai cittadini, confermando la propria attenzione verso la sicurezza, la salute e il benessere dell’intera comunità.