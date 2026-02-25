Referendum sulla giustizia, a Mussomeli un incontro pubblico per approfondire la riforma

MUSSOMELI – Un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Venerdì 28 febbraio 2026, alle ore 17:15, nelle sale di Palazzo Sgadari, in via della Vittoria 24, si terrà un incontro promosso dal Comitato “Sì Riforma” con l’obiettivo di illustrare ai cittadini contenuti e finalità della nuova legge.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, che porterà il saluto istituzionale della città. La tavola rotonda sarà moderata da Luigi Camerota, chiamato a guidare il confronto tra i relatori e il pubblico.

Il cuore dell’appuntamento sarà la relazione tecnica affidata all’avvocato Gianluca Amico, che entrerà nel merito dei principali punti della riforma oggetto del referendum, offrendo un quadro dettagliato delle novità introdotte e delle possibili ricadute sul sistema giudiziario.



A seguire è prevista la testimonianza del professore Carmelo Montagna, già sindaco di Marianopoli, che proporrà una riflessione di carattere istituzionale e amministrativo sul tema della giustizia e sul suo impatto nei territori.

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Alessandro Pagano, che chiuderà i lavori delineando il significato politico dell’appuntamento referendario.

L’iniziativa è aperta al pubblico e si propone come occasione di informazione e partecipazione su una questione di forte attualità, chiamando i cittadini a un confronto diretto in vista del voto di marzo.