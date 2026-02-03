Prime Video, i film e le serie tv in scadenza a febbraio

(Adnkronos) – Come ogni mese tanti nuovi film e serie tv arrivano su Prime Video e alcuni, però, spariscono. Tre film e una serie tv scadono nel mese di febbraio, tra cui anche il titolo scelto per rappresentare l'Italia nella selezione del miglior film internazionale agli Oscar 2026. Il primo contenuto in scadenza è una serie tv, 'Soulmates', che sarà disponibile sulla piattaforma fino al 7 febbraio. Una stagione, sei episodi su un test dell'anima gemella che ha impatto sulle vite di sei personaggi: Nikki dubita del proprio matrimonio, David ha una relazione extraconiugale, Libby ama sia la sua anima gemella che suo marito, Mateo ha un'avventura folle, l'anima gemella di Kurt è morta, Caitlin si domanda se il proprio match vada bene per lei.

Diretto da Francesco Costabile, 'Familia' è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria che premia il film internazionale (non è stato però selezionato tra i cinque candidati che concorreranno per la statuetta il prossimo marzo). Su Prime Video sarà disponibile fino all'8 febbraio. Protagonista del film Luigi Celeste (Francesco Gheghi, vincitore del premio per la Miglior interpretazione maschile nella sezione Orizzonti a Venezia 2024) ha vent’anni e vive con sua madre Licia (Barbara Ronchi) e suo fratello Alessandro, i tre sono uniti da un legame profondo. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco (Francesco Di Leva), compagno e padre che ha reso l’infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Luigi vive la strada e, alla ricerca di un senso di appartenenza e di identità, si unisce a un gruppo di estrema destra dove respira ancora rabbia e sopraffazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca e rende chi ama prigioniero della sua ombra. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell'abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi.

Il film prende ispirazione dalla vera storia di Luigi Celeste, che all'età di 23 anni ha sparato a suo padre in seguito a un lungo periodo di abusi subiti insieme alla mamma e al fratello. Celeste ha scontato poi 9 anni di carcere per omicidio. Una vicenda che ha messo nero su bianco nel libro 'Non sarà sempre così'. Pagine che hanno ispirato il film di Costabile: "'Familia' ha l'obiettivo di raccontare la violenza, soprattutto quella psicologica e assistita; mostrarne le ferite profonde che segnano l’infanzia, per sempre", si legge nelle note di regia. Scritto, diretto e montato da Cameron e Colin Cairnes, 'Late Night With the Devil – In onda con il diavolo' è una co-produzione del 2023 di Australia ed Emirati Arabi e sarà disponibile su Prime Video fino al 27 febbraio. Protagonista di questo horror è Jack Delroy, conduttore del talk show Night Owls, che da sempre fa compagnia agli insonni di tutto il Paese. Purtroppo, dalla tragica morte dell'amata moglie di Jack, gli indici di ascolto dello show sono crollati. Nel disperato tentativo di ribaltarne le sorti, il 31 ottobre 1977, Jack organizza uno speciale inedito di Halloween, inconsapevole di star per scatenare il male nei salotti d'America. Diretto da Riccardo Milani, 'Un mondo a parte', vede Antonio Albanese nei panni di un insegnante, Michele, che da Roma si trasferisce in un borgo abruzzese con sette alunni. Quando la scuola rischia la chiusura, lui e il paese lottano per salvarla e dare un futuro alla comunità. Il film, che ha vinto il Nastro d'argento per la Miglior commedia nel 2024, sarà disponibile su Prime Video fino al 28 febbraio.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)