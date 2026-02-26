Salute

Niscemi, Lorefice(M5S): “Chiesta commissione d’inchiesta su frana”

Gio, 26/02/2026 - 09:57

Roma, – “Ho presentato una proposta di inchiesta parlamentare con l’istituzione di una Commissione sugli eventi franosi di Niscemi. Ciò che è accaduto non è una mera fatalità, ma una tragedia annunciata che impone chiarezza su cause, prevenzione, monitoraggi e responsabilità. È necessario verificare se tutto ciò che doveva essere fatto per la sicurezza del territorio sia stato realmente attuato. Lo dobbiamo ai cittadini che non possono continuare a pagare il prezzo di ritardi, sottovalutazioni, omissioni e menefreghismi. Servono verità, trasparenza e scelte concrete per evitare che simili tragedie si ripetano”.

Lo comunica in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

