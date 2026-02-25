Salute

Nicola Legrottaglie, ex giocatore di serie A e Nazionale a Mussomeli. Organizzano Fidapa e Lions club di Mussomeli e Vallone e Aics provinciale di Agrigento

Carmelo Barba

Nicola Legrottaglie, ex giocatore di serie A e Nazionale a Mussomeli. Organizzano Fidapa e Lions club di Mussomeli e Vallone e Aics provinciale di Agrigento

Mer, 25/02/2026 - 13:10

Condividi su:

MUSSOMELI – In programma il prossimo 2 marzo una giornata dedicata allo sport, alla salute, alla fede e alla donna con la presenza di un ospite d’eccezione: Nicola Legrottaglie, ex giocatore di Juventus, Milan e della Nazionale. Ad organizzare l’iniziativa le associazioni Fidapa e, Lions club di Mussomeli e del Vallone, Aics provinciale di Agrigento, con il patrocinio del comune di Mussomeli e la preziosa collaborazione degli Istituti scolastici Leonardo Da Vinci, Virgilio e Hodierna. Alla manifestazione, a dimostrazione della perfetta sinergia tra le associazioni del terzo settore operanti nel paese Nisseno, hanno dato disponibilità la Don bosco, la Chiaramontana, Proloco, Fratres, Misericordia, Cisom, l’associazione Vita e il locale Juventus club. La giornata inizierà alle 8,30 presso la palestra comunale Tulumello dove i ragazzi delle scuole elementari parteciperanno ad un laboratorio volto alla promozione della sana alimentazione a scuola: progetto che quest’anno Aics sta portando nelle aule attraverso l’impegno di trenta comitati italiani e che sta coinvolgendo un totale di 3000 bambini impegnati in laboratori per la corretta alimentazione. Coinvolta per questa iniziativa la nutrizionista Olga Ognibene. Nel corso della mattinata i bambini trascorreranno del tempo con Legrottaglie disponibile a farsi immortalare in selfie e foto. Alle 11presso L’auditorium Lillo Zucchetto, il giocatore insieme alla Associazione Empower con Carmelo Culora, Daniel Wilson e Giorgia Longo realizzeranno con i ragazzi degli Istituti Hodierna e Virgilio un incontro con un power Talk challange e una live, per una esperienza interattiva. Iniziativa che sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione delle Dirigenti Camerota e Cumella e al corpo docente. Alle 17, la conclusione della giornata che si terrà al cineteatro Manfredi, quando andrà in scena un focus tra sport, fede e salute con un omaggio all’impegno delle donne, e che vedrà tra i relatori di Gero Valenza, medico e giocatore, Rita  Guarino, ex allenatrice delle compagini femminili di Juventus e Inter, Elisa Iannello campionessa mondiale di  Muay Thay  e Nicola Legrottaglie. Mentre per le federazioni e gli enti di promozione, verranno ospitati Sandro Morgana, presidente FIGC-LND Sicilia, Giuseppe Petix vice presidente Aics Sicilia, Maria Cristina Corrente, vice presidente del Coni Sicilia, Giuseppe Ansaldi presidente del Coni Caltanissetta. Modereranno gli incontri i giornalisti Gandolfo Pepe e Giuseppe Taibi. Previsti interventi musicali a cura della Leonardo’S Ensamble dell’Istituto Leonardo Da Vinci Mussomeli. I saluti della giornata saranno affidati ai presidenti delle tre associazioni organizzatrici ed ai vertici dell’Amministrazione comunale di Mussomeli.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta