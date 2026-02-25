Nicola Legrottaglie, ex giocatore di serie A e Nazionale a Mussomeli. Organizzano Fidapa e Lions club di Mussomeli e Vallone e Aics provinciale di Agrigento

MUSSOMELI – In programma il prossimo 2 marzo una giornata dedicata allo sport, alla salute, alla fede e alla donna con la presenza di un ospite d’eccezione: Nicola Legrottaglie, ex giocatore di Juventus, Milan e della Nazionale. Ad organizzare l’iniziativa le associazioni Fidapa e, Lions club di Mussomeli e del Vallone, Aics provinciale di Agrigento, con il patrocinio del comune di Mussomeli e la preziosa collaborazione degli Istituti scolastici Leonardo Da Vinci, Virgilio e Hodierna. Alla manifestazione, a dimostrazione della perfetta sinergia tra le associazioni del terzo settore operanti nel paese Nisseno, hanno dato disponibilità la Don bosco, la Chiaramontana, Proloco, Fratres, Misericordia, Cisom, l’associazione Vita e il locale Juventus club. La giornata inizierà alle 8,30 presso la palestra comunale Tulumello dove i ragazzi delle scuole elementari parteciperanno ad un laboratorio volto alla promozione della sana alimentazione a scuola: progetto che quest’anno Aics sta portando nelle aule attraverso l’impegno di trenta comitati italiani e che sta coinvolgendo un totale di 3000 bambini impegnati in laboratori per la corretta alimentazione. Coinvolta per questa iniziativa la nutrizionista Olga Ognibene. Nel corso della mattinata i bambini trascorreranno del tempo con Legrottaglie disponibile a farsi immortalare in selfie e foto. Alle 11presso L’auditorium Lillo Zucchetto, il giocatore insieme alla Associazione Empower con Carmelo Culora, Daniel Wilson e Giorgia Longo realizzeranno con i ragazzi degli Istituti Hodierna e Virgilio un incontro con un power Talk challange e una live, per una esperienza interattiva. Iniziativa che sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione delle Dirigenti Camerota e Cumella e al corpo docente. Alle 17, la conclusione della giornata che si terrà al cineteatro Manfredi, quando andrà in scena un focus tra sport, fede e salute con un omaggio all’impegno delle donne, e che vedrà tra i relatori di Gero Valenza, medico e giocatore, Rita Guarino, ex allenatrice delle compagini femminili di Juventus e Inter, Elisa Iannello campionessa mondiale di Muay Thay e Nicola Legrottaglie. Mentre per le federazioni e gli enti di promozione, verranno ospitati Sandro Morgana, presidente FIGC-LND Sicilia, Giuseppe Petix vice presidente Aics Sicilia, Maria Cristina Corrente, vice presidente del Coni Sicilia, Giuseppe Ansaldi presidente del Coni Caltanissetta. Modereranno gli incontri i giornalisti Gandolfo Pepe e Giuseppe Taibi. Previsti interventi musicali a cura della Leonardo’S Ensamble dell’Istituto Leonardo Da Vinci Mussomeli. I saluti della giornata saranno affidati ai presidenti delle tre associazioni organizzatrici ed ai vertici dell’Amministrazione comunale di Mussomeli.