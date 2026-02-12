Nel Messinese temporaneamente chiusa la SS185 per la caduta di un masso

A causa della presenza di un masso sul piano viabile, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,400 in località Novara di Sicilia (Messina). Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per avviare le prime operazioni di messa in sicurezza, propedeutiche alla rimozione del masso e alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento la circolazione è indirizzata su percorsi alternativi segnalati in loco. (ITALPRESS).