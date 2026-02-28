Mussomeli, Fratres e Misericordia si organizzano per la 29ma “Tavolata di San Giuseppe” anticipata al 15 marzo

MUSSOMELI – Siamo arrivati alla 29ª “Tavulata di San Giuseppi” e qui a Mussomeli non è soltanto un appuntamento della tradizione, ma un segno concreto di comunità che si ritrova attorno al valore più semplice e più profondo: la solidarietà. E quando realtà come Fratres e Misericordia uniscono le forze per organizzare un’iniziativa condivisa e partecipata, il messaggio è chiaro: il bene si costruisce insieme. La “tavulata” non è soltanto una tavola imbandita di primi, secondi e contorni preparati con cura dalle famiglie; è un simbolo di dono gratuito, di tempo offerto, di mani che lavorano per gli altri. E così, ogni pietanza portata da casa racconta una storia di generosità. Non ha importanza la quantità, ma il gesto: condividere ciò che si ha, trasformare il cibo in relazione, fare della tradizione un’occasione di inclusione. In questo modo la cultura della solidarietà non resta un’idea astratta, ma diventa esperienza concreta e visibile. Il fatto che quest’anno la tavolata venga anticipata al 15 marzo, in concomitanza con la festa di San Giuseppe anch’essa anticipata, non cambia il significato profondo dell’evento. Anzi, sottolinea la capacità della comunità di adattarsi, organizzarsi, collaborare. La solidarietà è anche questo: attenzione alle esigenze di tutti. In tempi in cui spesso prevalgono individualismo e distanze, iniziative come la “Tavulata di San Giuseppi” ricordano che una comunità cresce quando ciascuno mette qualcosa di sé a servizio degli altri. La tavola diventa così un luogo di incontro, memoria e speranza. E a tale proposito, per motivi organizzativi, chi vorrà collaborare e contribuire potrà contattare la Misericordia 0934 1900455 – 0934 9517766 o la Fratres 0934 992458.. Saranno 25 le persone che siederanno a tavola, mentre per altre, nell’assoluta discrezione, penseranno i volontari ad occuparsene.