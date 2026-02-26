Montedoro. Approvato atto di indirizzo in Giunta per aderire alla definizione agevolata dei tributi locali

MONTEDORO. La Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per avviare la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale, finalizzata all’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

L’iniziativa permetterà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione su IMU, TARI, TASI e altri tributi comunali beneficiando di: stralcio di sanzioni e interessi, possibilità di rateizzazione con la massima dilazione consentita, definizione agevolata di liti pendenti e omessi versamenti.

Un provvedimento pensato per sostenere cittadini e famiglie in un momento economico complesso e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità di riscossione dell’Ente, favorendo l’adempimento spontaneo e riducendo il contenzioso.