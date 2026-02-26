Montedoro. Al tenente colonnello Enrico Salvo conferita la Meritorious Service Medal della NATO: i complimenti del sindaco

MONTEDORO. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renzo Bufalino, ha espresso le più sentite congratulazioni al Tenente Colonnello (EI) Enrico Salvo per il prestigioso conferimento della Meritorious Service Medal della NATO, avvenuto presso il Comando di STRIKFORNATO a Lisbona.

Si tratta, come ha spiegato il sindaco di Montedoro, della più alta onorificenza dell’Alleanza Atlantica, assegnata a chi si distingue per eccezionale merito nello svolgimento di attività operative in ambito NATO: un riconoscimento di straordinario valore che premia professionalità, dedizione e spirito di servizio.

Renzo Bufalino, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, ha rivolto al Tenente Colonnello Enrico Salvo le più vive congratulazioni, augurandogli nuovi successi nel prosieguo della sua carriera al servizio delle istituzioni e della collettività.

Enrico Salvo, è fratello di Giovanni Salvo, carabiniere morto nell’ottobre del 2009 a Villaricca in Campania nel corso di un tragico inseguimento a rapinatori. Una tragedia a seguito della quale fu insignito della medaglia d’oro alla memoria. Gli altri due fratelli sono Giuseppe e Piero, il primo presta servizio negli Alpini, il secondo nei Carabinieri.