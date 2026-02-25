Minacce al sindaco di Floridia, la solidarietà di ANCI Sicilia: “Certi che Carianni continuerà il proprio lavoro”

Palermo – Il presidente e il segretario generale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, esprimono a nome dell’associazione “piena e convinta solidarietà al sindaco di Floridia, Marco Carianni, destinatario dell’ennesimo grave atto intimidatorio, il settimo dall’inizio del suo mandato. Un episodio vile che colpisce non solo la persona del sindaco, ma l’intera comunità e il libero esercizio delle funzioni democratiche”. “Le minacce e i tentativi di intimidazione rappresentano un attacco ai valori delle istituzioni e al lavoro quotidiano degli amministratori locali, che operano con responsabilità e dedizione al servizio dei cittadini – dicono -. A Marco Carianni va il sostegno forte e sincero di tutti i Comuni siciliani, con l’auspicio che venga fatta piena luce sull’accaduto e che gli autori di questi gesti siano individuati al più presto”.“ANCI Sicilia ribadisce che nessun amministratore deve sentirsi solo di fronte a simili episodi: la difesa della legalità, della trasparenza e della dignità delle istituzioni locali è un impegno comune e irrinunciabile. Siamo certi che il sindaco continuerà, con determinazione e senso delle istituzioni, il proprio servizio alla comunità di Floridia”, conclude il presidente Amenta.