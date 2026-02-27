Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: un morto e oltre 20 feriti

(Adnkronos) – Un tram della linea 9 è deragliato oggi pomeriggio 27 febbraio a Milano. Il bilancio provvisorio è di un morto e oltre 20 feriti. L'incidente è avvenuto all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. La vittima accertata non era un passeggero del 9 e sarebbe stata investita dal mezzo proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia. Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto. Diversi i passeggeri a bordo. Sul posto 118 e forze dell'ordine.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)