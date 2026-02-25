Mazzarino, “Sostanza alla Restanza”: incontro di Spazio Civico tra cittadini e professionisti

Domenica scorsa è tornato a riunirsi “Spazio Civico” a Mazzarino dove si è tenuto l’incontro dal titolo evocativo “Sostanza alla Restanza”; un momento di confronto partecipato che ha visto riuniti cittadini, aspiranti imprenditori, professionisti e rappresentanti del tessuto economico locale, con un obiettivo chiaro: trasformare il desiderio di rimanere nel proprio territorio in un progetto economico sostenibile e concreto.

Al centro del dibattito, il tema cruciale dei finanziamenti e delle agevolazioni dedicate alla creazione d’impresa, con un focus specifico sulle opportunità offerte al Mezzogiorno. Durante l’incontro sono stati analizzati gli strumenti disponibili (fondi europei, nazionali e regionali), le criticità burocratiche spesso incontrate e le strategie per accedere con successo ai bandi.



«La “Restanza” non può essere solo un atto di resistenza emotiva o culturale, perché i giovani e le famiglie che scelgono di costruire il proprio futuro qui hanno bisogno di “Sostanza” a questa scelta. Servono risorse, competenze e una rete che faccia da volano. Il Sud non ha bisogno di assistenzialismo, ma di opportunità reali per fare impresa»

Ma servono anche regole chiare e giuste. “Spazio Civico” ribadisce con forza la propria battaglia per riportare al centro il merito e cancellare ogni forma di favoritismo. Senza merito non c’è crescita, senza trasparenza non c’è fiducia. Le opportunità devono essere accessibili a tutti sulla base delle competenze, della qualità dei progetti e dell’impegno, non delle conoscenze o delle appartenenze. Solo una cultura del merito può generare sviluppo duraturo e liberare le energie migliori del territorio.

L’iniziativa di domenica non si è limitata alla teoria: sono state gettate le basi per un tavolo di lavoro permanente volto ad accompagnare i cittadini nella lettura dei bandi e nella progettazione di idee imprenditoriali

“Spazio Civico” ribadisce così il proprio ruolo di aggregatore di energie positive, dimostrando come la società civile organizzata possa farsi propulsore di sviluppo economico, colmando il vuoto tra le istituzioni e i bisogni reali della comunità

“Spazio Civico” vuole dimostrare che la politica non si fa solo nelle aule consiliari, si fa nei luoghi dove si costruisce lavoro e comunità. Rafforzare la Rete Civica significa dotare il territorio di un sistema immunitario contro la decadenza e di un motore per la rinascita

Il prossimo incontro è previsto per sabato 28 febbraio alle ore 17:30 dove “SPAZIO CIVICO” si presenterà a Sommatino (CL) presso la struttura ricettiva Case Marcapane, corso Umberto I 261.

