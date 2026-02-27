Salute

Marianopoli. Sorteggiati gli scrutatori titolari e quelli supplenti per il Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo

Ven, 27/02/2026 - 22:37

MARIANOPOLI. La Commissione Elettorale Comunale ha sorteggiato gli scrutatori che faranno parte del seggio elettorale per il Referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo 2026.

SCRUTATORI TITOLARI:

1) Acquisti Guido Giuseppe

2) Alessi Antonino

3) Alessi Lina

4) Baglio Maria Letizia

5) Cannella Francesca

6) Chiparo Concetta Giada

7) Farinella Alfonsina

8) Nocera Rosa

9) Vizzini Giuseppe.

SCRUTATORI SUPPLENTI:

1) Alessi Maria

2) Butera Salvina

3) Cannella Domenica

4) Greco Teresa

5) Guarneri Salvatore Domenico Maria

6) Lombardo Maria Assunta

7) Ristagno Piero

8) Romano Emanuela

9) Sansone Benedetto.

