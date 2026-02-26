Marcia Bagheria-Casteldaccia, Giambona: “Memoria e impegno per Sicilia più libera”

BAGHERIA (PALERMO) – “Partecipare alla 43esima marcia popolare contro la mafia e la droga Bagheria-Casteldaccia significa rinnovare un impegno che non può e non deve conoscere pause. È un appuntamento che rappresenta un presidio di coscienza civile e di responsabilità collettiva”. Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che questa mattina ha preso parte alla storica manifestazione che ogni anno unisce cittadini, associazioni, scuole e istituzioni nel segno della legalità.

“Eventi come questo – prosegue Giambona – sono fondamentali per mantenere vivo il senso profondo della lotta alla criminalità organizzata nella nostra terra. Non si tratta soltanto di una marcia simbolica, ma di un momento di partecipazione autentica che riafferma con forza che la Sicilia non si arrende e continua a scegliere la strada della legalità, della giustizia e della libertà”.

“Le istituzioni – conclude Giambona – hanno il dovere di accompagnare questo percorso con scelte coerenti e coraggiose, investendo in educazione, cultura e sviluppo sano del territorio. La marcia di oggi ci ricorda che la Sicilia migliore esiste ed è pronta a continuare a camminare”.