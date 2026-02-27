La famiglia di Francesca Albanese fa causa all’amministrazione Trump

(Adnkronos) – La famiglia della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i palestinesi, Francesca Albanese, ha intentato causa contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i membri della sua amministrazione per le sanzioni imposte ad Albanese. Lo riferisce il Times of Israel. I querelanti sono il marito di Albanese, Massimiliano Cali, e sua figlia. Chiamati in causa anche il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pamela Bondi, il Segretario del Tesoro Scott Bessent e il Segretario di Stato Marco Rubio. Albanese, a lungo accusata di antisemitismo e retorica estremista contro Israele, è stata sanzionata dall'amministrazione Trump lo scorso anno per una presunta "guerra politica ed economica" contro gli Stati Uniti e Israele.

