Insulti e attacchi a monsignor Lorefice, la solidarietà del M5S all’Ars

Palermo “Esprimiamo la nostra più convinta e ferma solidarietà all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, oggetto di pesanti insulti e attacchi sui social solo per aver – come hanno sottolineato i vescovi di Sicilia – difeso, da custode del Vangelo, i valori dell’umanità in quanto tale, dopo la notizia dei possibili mille migranti morti in mare a causa del ciclone Harry. Ancora una volta è stato ampiamente e barbaramente oltrepassato il confine della decenza dai soliti inqualificabili leoni da tastiera. A Lorefice giunga il nostro forte e caloroso abbraccio, certi che non si lascerà intimidire da questi squallidi soggetti”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.