Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palermo e Termini Imerese

Palermo – Dopo le elezioni del 15 e 16 gennaio 2026 e della riunione di insediamento del 24 febbraio 2026, sono state attribuite le cariche istituzionali del nuovo Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese per il quadriennio 2026–2030. Alla presidenza è stato eletto Nicolò La Barbera. Completano l’Ufficio di Presidenza Debora Gagliardi (Vicepresidente), Claudia Scuderi (Segretario) e Santo Ferrarello (Tesoriere). Del Consiglio fanno parte anche i consiglieri Fabrizio Abbate, Ignazio Capitelli, Antonella Ferraro, Cettina Martorana, Sabrina Musacchia, Simona Natoli, Leonardo Passarello, Francesco Pinelli, Angelo Salemi, Francesca Salemi e Cinthia Tarantino. Costituiti anche gli altri organi dell’Ordine. Il Collegio dei Revisori sarà presieduto da Valentina La Bruzzo, con Luca Orlando e Stefania Cottone membri effettivi, e Pietro Arlotta e Ignazio Riscili membri supplenti. Alla guida del Comitato Pari Opportunità è stata nominata Cettina Martorana, affiancata da Fabio Chiossone (Vicepresidente) e Sabrina Di Paola (Segretario). Ne fanno parte Rosanna Arrigo, Serena Cosentino, Patrizia La Grassa e Benedetto Ruffino.

Il Presidente Nicolò La Barbera ha ringraziato colleghe e colleghi per la partecipazione all’assemblea elettorale, sottolineando il valore della fiducia espressa dalla comunità professionale.