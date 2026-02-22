Incontri propedeutici per l’avvio del progetto “Mussomeli “Genius Loci”

MUSSOMELI – Il progetto, già pensato tre anni fa, “Mussomeli Genius Loci”, e da quattro mesi finanziato dal Ministero del Turismo, fa guardare con ottimismo al futuro; un progetto che sarà realizzato nei prossimi 36 mesi, mirato alla valorizzazione dell’identità del territorio, con l’auspicio di creare opportunità concrete per la comunità. Va subito detto che ci sarà il coinvolgimento attivo delle associazioni locali, tra cui Good Kitchen, Arnia Centro Artistico Culturale, A.S.D. Amici della MTB Mussomeli, Pro Loco e Confraternite. Tutti insieme per rendere più attrattivo il territorio. Già c’è stato un primo incontro con i soggetti interessati, ce ne sarà a breve un altro, come ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Catania: “Orgoglioso del lavoro che stiamo portando avanti insieme alla mia squadra e a tutte le energie vive del territorio”, ha commentato il primo cittadino. Gli fa eco il presidente dell’Associazione “Arnia” Giuseppe Navarra: “Anni fa quando abbiamo partecipato alla “manifestazione d’interesse” Indetta dal comune di Mussomeli, abbiamo sognato ad occhi aperti insieme a tutto il Team di Arnia, abbiamo scritto un progetto che ci faceva sognare e sperare che un giorno, forse, avremmo potuto restituire a questa terra a questo meraviglioso paese, un pò dell’amore che non ci è mai mancato. Ora finalmente è arrivata l’ufficialità, quel progetto scritto con amore, passione e professionalità, vedrà la luce”. Finalmente possiamo dire che lavoreremo, come abbiamo sempre fatto, per cercare in tutti i modi di raccontare un territorio al meglio delle nostre capacità e competenze e, la cosa più bella, lo faremo con le Associazioni di Mussomeli, con la Proloco, con tutte le confraternite e con il sostegno caparbio e sincero dell’amministrazione e di tutti i progettisti che hanno voluto questo e altri progetti quanto e forse più di noi”.