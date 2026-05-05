“G.B.Hodierna Mussomeli: Progetto legalità: visita a Corleone

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Nei giorni scorsi, esattamente il Il 30 aprile gli alunni di alcune classi del biennio (1 Cat, 1 Inf, 1 e 2 Tur, 2 Mat Mussomeli e Campofranco dell’IIS “G.B. Hodierna” di Mussomeli, accompagnati dai docenti Patrizia Cagnina, Maria Diliberto, Antonio Scavetto, Alessandra Barba, Roberta Guagenti e Giovannella Difrancesco, si sono recati a Corleone nell’ambito del progetto Ptof sulla legalità “Giustizia, pace e verità”. L’obiettivo del progetto e quindi dell’uscita didattica è stato quello di far acquisire una maggiore consapevolezza sull’importanza del valore della legalità. Si è avuto modo di fare un percorso storico che ha consentito di conoscere la storia della città di Corleone, che porta con sé il peso della storia mafiosa ma anche la forza della resistenza e della speranza e del riscatto. Si è avuto modo di conoscere i luoghi legati a figure chiave nella lotta contro la mafia. Durante il percorso si è potuto constatare come la Città di Corleone ha reagito alla cultura mafiosa installando le “pietre d’inciampo” a ricordo delle vittime di mafia e realizzando dei murales che raccontano e testimoniano uno spaccato di storia importante di Corleone e della Sicilia. La visita al Centro internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia (C.I.D.M.A.) e del relativo museo è stato il momento culminante del progetto. All’interno del museo si è avuto modo di apprendere la storia della mafia, dell’antimafia e la famosa stanza dei faldoni dove oggi vengono custoditi e conservati una parte della documentazione del maxi processo che si tenne a Palermo presso l’aula bunker dell’Ucciardone dal 10 febbraio 1986 al 30 gennaio del 1992. Successivamente si è avuto modo di conoscere la riserva naturale del Bosco della Ficuzza e di vistare la Real Cascina fatta costruire da Ferdinando III di Sicilia nel 1799 come tenuta estiva da adibire per la caccia.