Frana Niscemi, “Una montagna di libri” dalla Strada degli Scrittori: il 6 maggio la cerimonia di consegna al Liceo “Leonardo da Vinci”

A Niscemi in arrivo una montagna di libri donati dalla Strada degli Scrittori. Un’iniziativa dal valore fortemente simbolico, nel paese devastato dalla frana del gennaio scorso, per sottolineare che la ricostruzione passa anche dalla cultura. Domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 10:30, il direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro consegnerà infatti alla preside del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, Viviana Morello, 300 libri, fra saggi e romanzi,destinati alla biblioteca dell’istituto. Alla cerimonia saranno presenti anche alcuni dei componenti della giuria del concorso destinato agli allievi delle ultime classi che si sono cimentati sul tema “Niscemi, la città del futuro che immagino”. Della giuria, presieduta dalla scrittrice Stefania Auci, fanno parte Lidia Tilotta, Gaetano Savatteri, Viviana Morello e Felice Cavallaro. I cinque studenti vincitori del concorso, Giorgia Erba, Vittoria Lionti, Damiano Giugno, Gloria Stimolo, Gabriel Sarpa, parteciperanno anche al decimo “Master di scrittura” organizzato ad Agrigento, dal 25 al 30 maggio, sul tema “Le parole dell’immagine. Da Minneapolis a Niscemi” (info: https://www.stradadegliscrittori.com/master-di-scrittura-2026-le-parole-dellimmagine/ ). L’iniziativa della Strada degli Scrittori fa seguito all’appello lanciato da Stefania Auci, subito dopo la frana, per il recupero dei preziosi volumi della biblioteca privata del mecenate Angelo Marsiano, che si trova nella zona rossa, e per mettere in sicurezza la Biblioteca comunale intitolata a Mario Gori. Un appello raccolto da un gruppo di intellettuali, scrittori e giornalisti, intitolato agli Olmi, cioè agli alberi piantati su quell’altipiano, che si sono mobilitati per salvare le due biblioteche e per proporre Niscemi a Capitale dellaCultura.“Un modo per aiutare un’intera comunità a tornare a credere in sé stessa” commenta Stefania Auci.“Non so quanti mattoni occorreranno per arginare la frana di Niscemi, ma so che su questo paese metafora del disastro politico sta arrivando come barriera e speranza del futuro una montagna di libri” chiosa l’ideatore della “Strada degli Scrittori” Felice Cavallaro.