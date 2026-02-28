Gela, PD: dialogo e confronto all’incontro “Sosteniamo la Scuola Pubblica”

Nel pomeriggio di ieri, 27 febbraioalle ore 17:30, si è tenuto presso la Chiesa San Giovanni di Gela l’incontro organizzato dal Dipartimento Scuola del Partito Democratico di Sicilia, intitolato “Sosteniamo la Scuola Pubblica ”.

Questo evento ha offerto un’importante occasione di dialogo sui temi legati all’istruzione, alla formazione e alle strategie scolastiche, con la presenza di esponenti istituzionali, dirigenti scolastici, insegnanti e cittadini.L’incontro è stato aperto da Viviana Altamore, dirigente locale del PD, e il dibattito è stato avviato da Peppe Di Cristina, responsabile regionale per Scuola e Cultura del PD Sicilia. Di Cristina ha sottolineato la necessità di ascoltare le richieste provenienti dal settore educativo, evidenziando le problematiche strutturali e le opportunità di rilancio del sistema scolastico siciliano. Tra gli ospiti che hanno preso la parola figurano il sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano, Greta Tassone, segretaria dem di Caltanissetta, Teresa Mammoliti, docente del Liceo Scientifico “Elio Vittorini”, e Rosalba Marchisciana, dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Bosco. In collegamento video, l’onorevole Valentina Chinnici, vice segretaria regionale del PD, ha condiviso il proprio punto di vista sulle sfide principali che il settore scolastico deve affrontare. Le conclusioni sono state affidate all’onorevole Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Partito Democratico, che ha raccolto le istanze emerse durante il dibattito, riaffermando l’impegno a portare le necessità locali all’attenzione nazionale. L’incontro è stato moderato da Lorena Alabiso, presidente della Commissione Istruzione del Comune di Gela, che ha condotto la discussione favorendo un dialogo partecipativo e approfondito.Questo appuntamento si è rivelato un’importante occasione di ascolto e condivisione, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete a partire dalle necessità espresse dal mondo della scuola locale, in un contesto in cui l’istruzione continua a rappresentare un pilastro fondamentale per lo sviluppo del territorio.