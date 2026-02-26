Frana Niscemi, un murale con l’abbraccio della Madonna di “Turi è Tinto” come messaggio di speranza

Alle porte di Niscemi, a due passi dalla Strada provinciale 11, unica strada ancora percorribile, ma a rischio, e dalla Sp 10, un’arteria distrutta dalla frana, un’artista locale, Salvo, in arte “Turi è Tinto”, ha realizzato un bellissimo murale: la Madonna che con il suo velo azzurro abbraccia e protegge Niscemi. Un’opera muraria che vuole essere un messaggio di speranza in un momento cosi’ drammatico per il paese colpito dalla frana. La Madonna, stringe tra le sue braccia la comunita’ niscemese. Lo street art Turi e’ Tinto, a Niscemi e’ gia’ noto per il suo impegno. Ha realizzato diverse opere che raffigurano luoghi dimenticati e da riqualificare. Recentemente ha disegnato un dipinto che rappresenta la zona piu’ colpita dalla frana, il quartiere Sante Croci, con un bambino che gioca con il suo pallone e, sullo sfondo, la croce, caduta nel precipizio e poi recuperata, divenuta simbolo di speranza e resilienza. (AGI)