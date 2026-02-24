Frana Niscemi: sentita da Pm ex prefetta commissaria frana ’97

L’ex prefetta di Caltanissetta Isabella Giannola, ex prima commissaria straordinaria per la ricostruzione dopo la frana del 1997 verificatasi a Niscemi, e’ stata sentita oggi dai pm della procura di Gela come persona informata sui fatti.
L’esame e’ avvenuto nei locali della Squadra mobile di Palermo. L’inchiesta, aperta dal procuratore Salvatore Vella per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, rimane ancora contro ignoti. Continua in parallelo il lavoro dei consulenti tecnici nominati dalla procura.