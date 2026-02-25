Frana Niscemi, prosegue l’inchiesta della Procura di Gela. Questa sera fiaccolata in piazza

A un mese esatto dalla frana di Niscemi, prosegue l’inchiesta della procura di Gela che indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. “Il fascicolo – ha detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella – rimane ancora contro ignoti. Stiamo continuando a sentire persone informate sui fatti e ad acquisire documenti”. Proprio ieri il pool istituito dalla procura di Gela aveva sentito, come persona informata sui fatti, l’ex prefetta di Caltanissetta Isabella Giannola, ex prima commissaria straordinaria per la ricostruzione dopo la frana del 1997 verificatasi a Niscemi. L’esame e’ avvenuto nei locali della squadra mobile di Palermo. La procura di Gela indaga per accertare eventuali responsabilita’ e se, quanto e’ accaduto lo scorso 25 gennaio, era prevedibile e prevenibile. Questa sera Niscemi scendera’ in piazza per una fiaccolata. L’iniziativa e’ a cura del Comitato evento franoso. La fiaccolata iniziera’ alle 18 e si concludera’ alle 20. Il corteo partira’ da Largo Giugno (Vestro Pub). Proseguira’ lungo via Marconi fino alla rotonda per poi proseguire lungo via Salvatore Noto, raggiungendo l’imbocco della Sp 12 per un momento di raccoglimento. Quindi il corteo proseguira’ lungo via Madonna per concludersi al Santuario Maria Santissima del Bosco. La fiaccola verra’ accesa all’imbocco della strada provinciale 12, un’arteria oramai definitivamente compromessa dalla frana. (AGI)