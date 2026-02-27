Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidio

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato morto oggi, venerdì 27 febbraio, in un’abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze. Sul corpo dell’uomo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti e tra le ipotesi c’è anche quella dell’omicidio.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)