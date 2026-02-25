Salute

FantaSanremo, la seconda serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

Mer, 25/02/2026 - 20:31

(Adnkronos) – Seconda serata del festival della canzone italiana e i giocatori del FantaSanremo sono pronti a tifare per i cantanti delle loro squadre. Stasera saranno solo 15 gli artisti a esibirsi e a ricevere quindi bonus e malus per le loro performance.  
Stasera punti extra per gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione. 
