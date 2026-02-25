Salute

FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda serata

Mer, 25/02/2026 - 20:20

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la seconda serata del 'FantaSanremo'. Stasera, mercoledì 25 febbraio, vengono premiati gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione.  Outfit o accessorio verde +10 punti
 Outfit trasparente e/o vedononvedo +10 punti
 Indossa una collana +5 punti
 Linguaccia (pre-esibizione) +10 punti
 Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti
 
