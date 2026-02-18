È morto il giornalista Mimmo Liguoro, volto storico Rai al Tg2 e al Tg3. A lungo curatore della rubrica Pegaso

È morto oggi a Roma, all’età di 84 anni, Mimmo Liguoro, già caporedattore e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. Nato a Torre del Greco nel 1941, Liguoro – ricorda l’Ordine dei giornalisti in una nota – ha curato nel tempo diversi spazi di informazione per la Rai, tra cui le rubriche di cultura e attualità Pegaso (antesignana delle trasmissioni di approfondimento giornalistico fuori dai tg), Gulliver, Tg3 Cultura e spettacolo, Tg2 Mattina.

Negli anni ’80, la conduzione dell’edizione di mezza sera del Tg2, primo telegiornale collocato in orario serale, tra il Tg delle 19,45 e quello notturno. Tra i molti avvenimenti che ha seguito, la visita del presidente Usa Bill Clinton ad Anzio, l’elezione di Francesco Cossiga al Quirinale, numerosi congressi dei maggiori partiti italiani e manifestazioni sindacali. Alla conduzione di Pegaso si occupò della prima guerra del Golfo fino all’ingresso delle truppe americane in Kuwait. Il programma ottenne il premio regia televisiva.

In pensione dal giugno 2006, più volte Liguoro è stato componente delle commissioni di esame dell’Ordine nazionale dei giornalisti per l’accesso alla professione e ha insegnato Teoria e Pratica del Giornalismo Televisivo nella Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno e Teorie e Tecniche del Linguaggio Giornalistico nello stesso ateneo. Alla famiglia – conclude la nota – giungano le condoglianze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.