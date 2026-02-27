Delia. Passeggiata archeologica promossa dalla Pro Loco alla riscoperta della stazione dei treni

DELIA. Si svolgerà sabato 28 febbraio una passeggiata archeologica alla scoperta della vecchia ferrovia. Ad organizzarlo è la Pro Loco promotrice di un altro appuntamento dedicato alla storia deliana. La passeggiata consentirà ai partecipanti la riscoperta della storica stazione di Delia.

“Sarà un’altra occasione per stare insieme e valorizzare il nostro patrimonio”, ha sottolineato il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha elogiato l’iniziativa.

La partenza della passeggiata è prevista alle ore 10 dal Parco Giochi di Viale Europa e proporrà una sinergia tra la Pro Loco e i ragazzi del Sevizio Civile nel contesto di un evento molto ben organizzato.