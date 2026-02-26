Delia. Gran successo per l’incontro tenuto nella sala consiliare del Comune su concimazione e fertirrigazione di Pesche Igp

DELIA. Presso la Sala Consiglio del Comune di Delia, si è svolto un importante convegno dedicato a un tema centrale per il futuro dell’agricoltura: la corretta concimazione e fertirrigazione, strumenti fondamentali per consentire alle nostre aziende di competere con la concorrenza internazionale e rispondere sempre meglio alle esigenze dei consumatori in particolar modo con il marchio Pesca di Delia IGP.

La partecipazione numerosa delle aziende del territorio, sia produttori che confezionatori, testimonia ancora una volta la vitalità e la grande professionalità del comparto agricolo del territorio deliano.

L’assessore all’Agricoltura del Comune di Delia, dott. Antonio Gallo ha partecipato attivamente all’organizzazione e allo svolgimento dell’incontro, in collaborazione con Evergreen di Vincenzo Insalaca, con l’obiettivo di creare un momento concreto di confronto e crescita per il nostro comparto agricolo. Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale è stato rivolto ai relatori che hanno offerto contributi di alto livello: Davide Consiglio, Addetto responsabile GDO, il dott. Pietro Costanza per Compo Expert, il dott. Agronomo Lillo Insalaca, rappresentante VitroplantEnrico Riggio, Assessore del Comune di Riesi, che dimostra sempre vicinanza e collaborazione istituzionale nei diversi contesti.

Un ringraziamento al Presidente di Coldiretti Agrigento, Ignazio Gibiino, a tutti gli intervenuti e, non per ultima, alla moderatrice Dott.ssa Claudia Montana che ha saputo moderare la serata. Il sindaco Bancheri ha concluso: “Continueremo a promuovere momenti di confronto e approfondimento, convinti che solo attraverso conoscenza, innovazione e collaborazione si possa garantire un futuro solido e competitivo alla nostra agricoltura”.