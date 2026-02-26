Delia. Amministrazione comunale e Srr Ato 4 hanno incontrato gli alunni delle classi 4^ e 5^ sul tema della raccolta differenziata

DELIA. L’Assessore all’Ambiente e all’Istruzione Antonio Gallo insieme all’Assessore ai Servizi Sociali Daniela Gallo hanno incontrato le classi quarte e quinte della scuola primaria, vivendo un momento di confronto e crescita sul tema dell’importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente.

Un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione comunale è andato alla dott.ssa Manuela Leone, incaricata dalla SRR ATO 4, presieduta dal sindaco Gianfilippo Bancheri, per aver guidato con competenza e passione questa attività educativa.

I ragazzi sono stati protagonisti di un laboratorio pratico e creativo: utilizzando fazzolettini di lino, abbiamo inserito semini di fagioli, ritagli di cipolla bianca e rossa, tè e cavolfiore, immergendo poi il tutto in acqua e procedendo con l’asciugatura a vapore per ottenere diverse colorazioni naturali. Un’esperienza semplice ma significativa, che ha permesso di comprendere concretamente l’importanza delle risorse naturali e delle alternative sostenibili.

E’ stato confermato che educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente significa investire nel futuro della nostra comunità e che l’amministrazione comunale continuerà a promuovere iniziative che uniscano consapevolezza, creatività e amore per il territorio.