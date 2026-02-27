Clima impazzito: vulcani e incendi non spiegano il caldo record

(Adnkronos) – L'atmosfera terrestre ha appena subito una serie di "colpi" di una violenza inaudita, capaci di alterare le temperature a quote dove l'uomo non può arrivare. Gli scienziati del MIT hanno isolato i segnali termici di tre eventi apocalittici: l'eruzione del Pinatubo, i roghi record dell'Australia e l'esplosione sottomarina dell'Hunga Tonga. Quest'ultima, in particolare, ha spinto nella stratosfera l'incredibile cifra di 150 milioni di tonnellate di vapore acqueo, una massa tale da scuotere l'intero equilibrio termico del pianeta. Nonostante la potenza di questi fenomeni, la ricerca pubblicata su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) giunge a una conclusione che gela ogni teoria negazionista: nessuno di questi eventi, per quanto estremo, giustifica l'impennata di calore che stiamo registrando al suolo. Isolare questi segnali è stato come cercare di distinguere un singolo sussurro durante un concerto rock. Attraverso il metodo "signal-to-noise", il team guidato da Yaowei Li ha ripulito i dati satellitari dal rumore di fondo del meteo e dei cicli solari. Se il fumo degli incendi australiani ha surriscaldato la stratosfera di quasi un grado in pochi mesi a causa della sua capacità di assorbire calore, la troposfera, dove viviamo noi, ha continuato a scaldarsi per motivi che non hanno nulla di "naturale". " Alla fine abbiamo scoperto che il fumo degli incendi ha causato un fortissimo riscaldamento nella stratosfera, poiché questi materiali sono chimicamente molto diversi dai solfati", spiega Li. "Si tratta di particelle di colore scuro, il che significa che sono efficienti nell'assorbire la radiazione solare. Di conseguenza, anche una quantità relativamente piccola di particelle di fumo può causare un riscaldamento drammatico". Nel caso dell'Hunga Tonga, l'eruzione sottomarina ha innescato un effetto di raffreddamento globale nella stratosfera medio-alta, fino a circa mezzo grado Celsius, che è durato per diversi anni. "Gli incendi australiani e l'Hunga Tonga hanno assestato un duro colpo alle altitudini stratosferiche, e questo studio mostra per la prima volta come quantificare l'entità di tale impatto", afferma Solomon. "Trovo che il loro effetto ad alta quota sia davvero notevole, ma il problema aperto rimane il motivo per cui gli ultimi anni siano stati così caldi più in basso, nella troposfera: escludere questi eventi naturali punta in modo ancora più deciso verso le influenze umane".

