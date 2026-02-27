Salute

Champions League, agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta: i sorteggi

AdnKronos

Ven, 27/02/2026 - 13:00

(Adnkronos) – L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo livello. Per l’Atalanta il destino si chiama FC Bayern Monaco. Un accoppiamento di grande prestigio per la Dea, che dopo il passaggio del turno si ritrova davanti uno dei club più titolati d’Europa. La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri.  Atalanta – FC Bayern Munich Arsenal – Real Madrid Inter – Atlético Madrid Paris Saint-Germain – Manchester City Barcelona – Borussia Dortmund Liverpool – Juventus Chelsea – RB Leipzig Napoli – Benfica   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

