Caltanissetta, Tesauro: «L’impegno costante del Libero Consorzio: cantieri aperti e opere completate su tutta la rete viaria»

Con l’elezione di secondo livello alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dell’Avv. Walter Tesauro, Sindaco del capoluogo nisseno, si è aperta una nuova fase politico-istituzionale per l’Ente provinciale, segnando il ritorno della piena rappresentanza politica dopo anni di gestione commissariale. Fin dall’insediamento sono state individuate priorità chiare e non più rinviabili per il territorio. – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Avv. Walter Tesauro – abbiamo rimesso al centro dell’azione amministrativa la sicurezza delle strutture scolastiche e soprattutto la viabilità provinciale, perché strade sicure significano sviluppo, sicurezza e collegamenti efficienti tra i Comuni del Nisseno.

Alla data del 16 febbraio 2026 il report aggiornato sulla viabilità certifica un’attività ampia, strutturata e diffusa sull’intera rete provinciale.

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza su numerose Strade Provinciali, tra cui la SP 193, la SP 4, la SP 34, la SP 11, la SP 208, la SP 131, la SP 49/a, la SP 70, la SP 12, la SP 10, la SP 30, la SP 19, la SP 35, la SP 134, la SP 127, la SP 20 bis, la SP 21, la SP 162, la SP 48 e ulteriori tratte interessate da interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Sono attualmente in corso lavori significativi sulla SP 16, sulla SP 8 nei tratti interessati da fenomeni di frana, oltre a interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza e opere sulla segnaletica lungo diversi tratti della rete provinciale. Parallelamente sono state emesse direttive all’ufficio tecnico in merito agli Accordi Quadro 2025-2028 che stanno interessando ulteriori arterie provinciali distribuite su tutto il territorio, mentre diverse progettazioni esecutive risultano ultimate o in fase avanzata, a conferma di una programmazione strutturale e non episodica.

Questo importante risultato è stato possibile grazie a una pianificazione politica chiara e al lavoro costante e determinante della struttura burocratica dell’Ente. – prosegue il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Avv. Walter Tesauro – desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutto il personale interno del Libero Consorzio, che quotidianamente sostiene un lavoro estenuante e complesso. Un grazie va all’Ufficio Tecnico, ai dirigenti, ai funzionari e a tutti i dipendenti che operano con competenza e senso di responsabilità. Ringrazio l’Ingegnere Capo Mario Denaro, che dirige l’Ufficio Tecnico con dedizione e capacità di coordinamento, insieme a uomini e donne del Libero Consorzio che lavorano con spirito di servizio e autentica passione per il territorio. Senza questo impegno infaticabile, questa mole di lavoro non sarebbe stata possibile.

Parallelamente prosegue il programma di interventi sull’edilizia scolastica, con lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico già conclusi e altri in corso, confermando la sicurezza delle scuole come altra priorità strategica dell’Ente.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla situazione emergenziale che ha interessato il territorio di Niscemi, dove il Libero Consorzio ha rafforzato il presidio istituzionale attraverso la cabina di regia attivata presso la Prefettura, seguendo passo dopo passo l’evoluzione della situazione e mantenendo alto il livello di attenzione sulla viabilità di propria competenza.

Il percorso avviato in questi mesi racconta che la Provincia è tornata ad avere una guida politica capace di programmare, coordinare e dare risposte concrete ai territori. L’obiettivo non è soltanto completare opere, ma costruire una visione stabile di sviluppo infrastrutturale che metta in sicurezza la rete viaria, migliori la qualità dei collegamenti e sostenga la crescita economica dell’intero comprensorio nisseno. Continueremo a lavorare con determinazione, senso di responsabilità e presenza costante sui territori, perché la Provincia deve tornare ad essere un punto di riferimento istituzionale credibile e operativo. – conclude il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Avv. Walter Tesauro – il nostro impegno non si ferma qui: la programmazione avviata proseguirà con la stessa intensità, nella consapevolezza che ogni strada sistemata rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra comunità.

