Caltanissetta, Federazione Provinciale Partito Democratico: “Il PD dalla parte della correttezza e della responsabilità”

La Federazione Provinciale Partito Democratico di Caltanissetta invia una nota relativa alle recenti polemiche politiche e alla necessità di ristabilire un clima di rispetto, trasparenza e correttezza nel confronto pubblico. Di seguito la nota integrale.

Caltanissetta – La passione politica è il motore del confronto democratico, ma non può mai degenerare in aggressione verbale o in delegittimazione personale. Comprendiamo l’amarezza che può derivare da una sconfitta elettorale. Non possiamo però accettare che essa si trasformi in un alibi per alimentare polemiche sterili o per tentare di “mascariare” avversari politici e rappresentanti istituzionali nel maldestro tentativo di recuperare una visibilità smarrita.

È doveroso fare chiarezza sulle accuse di presunta “incoerenza” rivolte al Segretario provinciale Renzo Bufalino in relazione alle dinamiche politiche di Montedoro. La posizione del Segretario è stata chiara e coerente sin dall’inizio: Bufalino ha ribadito in ogni sede la propria distanza dal cosiddetto “Metodo Mancuso”, chiarendo che quel modello politico non appartiene alla visione del Partito Democratico né rappresenta il nostro modo di intendere la gestione della cosa pubblica, fondata su trasparenza, responsabilità e rispetto delle regole. Gli interventi e le risorse giunti a Montedoro non sono mai stati oggetto di scambi o compromessi al ribasso. Si tratta di azioni amministrative finalizzate esclusivamente al benessere della comunità. Le opere e i servizi per i cittadini non costituiscono una “svendita di simboli”, ma l’espressione concreta di un dovere verso il territorio. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti, la legge elettorale favorisce la costruzione di liste civiche ampie e inclusive. In questo contesto, Bufalino ha saputo distinguere la legittima dialettica politica dalla necessità concreta di garantire strade sicure, scuole efficienti e servizi essenziali, senza mai rinnegare le proprie radici e senza compromettere l’identità del Partito Democratico, che nelle competizioni elettorali europee, nazionali e regionali ha sempre dimostrato forza e coerenza nei confronti dei propri elettori.

Ma c’è un punto che non può essere eluso: la correttezza morale del Segretario provinciale è fuori discussione. Renzo Bufalino rappresenta un’idea di politica pulita, trasparente, radicata nei valori della sinistra democratica. Il suo impegno è sempre stato limpido, pubblico, verificabile. Non ha mai barattato principi per convenienza, né cercato scorciatoie personali. Chi oggi tenta di trascinarlo nel fango colpisce non solo una persona, ma un’intera comunità politica che crede ancora nella dignità dell’impegno pubblico.

Rivendichiamo con orgoglio il lavoro svolto sotto la guida di Bufalino. Siamo riusciti a tenere il Partito unito, pur in presenza di sensibilità diverse al suo interno, garantendo equilibrio e sintesi. Un risultato non scontato nel contesto regionale: la Federazione di Caltanissetta rappresenta oggi un esempio di unità politica in Sicilia.

È tempo di superare la stagione del sospetto sistematico. I fatti parlano con chiarezza: tutte le denunce finora presentate contro Bufalino sono state archiviate, a conferma della loro totale infondatezza. Il Segretario, nel mese di dicembre, ha sporto formale denuncia per calunnia e diffamazione a tutela della propria onorabilità. Persino l’Assemblea della SRR, composta dai sindaci dei quindici Comuni, ha deliberato all’unanimità di procedere per vie legali per difendere l’immagine e la credibilità dell’ente.

Il Partito Democratico non si farà trascinare sul terreno del rancore. Continueremo a rispondere agli attacchi con il lavoro quotidiano, con proposte concrete e con risultati tangibili per i cittadini.

Per noi la politica resta questo: rispetto, competenza e responsabilità istituzionale. Tutto il resto appartiene a una stagione che vogliamo definitivamente lasciarci alle spalle.

FIRMATO

Daniele Territo – Presidente Assemblea Provinciale

Martina Riggi – Vice Segretaria

