Caltanissetta, alunni del “M. L. King” protagonisti dell’evento online “Libriamoci … Nel mondo delle Favole”

Mercoledì 18 febbraio 2026, in modalità telematica, si è tenuto l’evento organizzato dai docenti dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, legato alle iniziative di Libriamoci, per le Giornate di lettura nelle scuole con l’attività “Nel mondo delle favole – Alla ricerca della Favola perduta”, incontro di Letture a Voce Alta e storie condivise, in collaborazione con la casa editrice “AG Book Publishing” di Roma. Le attività di Libriamoci mettono in primo piano la Lettura per stimolare al piacere di leggere e coinvolgere gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado d’Italia e all’estero. Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il filone tematico scelto dai docenti porta il titolo “Cantare la bellezza”.

Protagonisti assoluti gli alunni delle classi di Scuola Primaria. I discenti hanno incontrato l’autrice Maria Franzè che ha presentato il suo libro “Pioggia di Zucchero”; l’autore Salvatore Siina che ha letto alcuni passi del suo ultimo volume “Favole e fiabe = emozioni e sentimenti”, già presentato a dicembre 2025 presso la fiera “Più Libri più Liberi” presso la Nuvola di Roma, e Angela Cristofaro, editrice di AG Book Publishing che da sei anni collabora con la scuola. La scaletta prevedeva i seguenti momenti: Saluti della preside prof.ssa Daniela Rizzotto; Intervento dell’editrice di AG Book Publishing Angela Cristofaro; Interventi della madrina dell’evento, la scrittrice Maria Franzè; Coordinamento del docente e autore Salvatore Siina; Lettura di favole inventate dagli alunni del “M. L. King”; Saluti finali. Hanno partecipato gli alunni delle classi 2^ A, 3^ A, 3^ B, 3^ C, 5^ A, 5^ C del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate”. Hanno seguito gli alunni gli insegnanti d’italiano delle classi Elisabetta Garofalo, Salvatore Siina, Claudia Balletti, Carmela Iannello, Lucia Francesca Ferreri, Francesca Lacagnina. I disegni delle favole presentate sono stati creati dagli alunni. E’ stato realizzato un pdf che documenta l’attività svolta, scaricabile gratuitamente a breve nel sito di AG Book Publishing. L’amore e l’interesse per le favole sono prerogativa dei bambini per sognare ad occhi aperti che brillano di meraviglia. L’autrice Maria Franzè, ha coinvolto i bambini con la lettura di una sua favola, poi si è complimentata con gli alunni per il lavoro svolto. E’ stato letto un aforisma poetico del maestro Salvatore che recita “Ogni favola è un gioco / è un volo coi pensieri / con la nostra fantasia. / Lasciateci sognare / viaggiare con la mente /in posti sconosciuti / dove tutto si può creare / dove tutto può esistere. / Lasciateci entrare nel mondo delle idee. / Non vorremmo un giorno / ritrovarci uomini / prima di essere stati bambini”.