Bando di servizio civile alla Misericordia di Mussomeli. Progetto “Sikelia solidale”: Domande entro l’8 Aprile

Mussomeli – Chi intende partecipare alla selezione dei volontari in servizio civile presso la Misericordia di Mussomeli deve presentare la domanda entro il 8 Aprile 2026 ore 14:00. Il titolo del progetto: “SIKELIA SOLIDALE” ha una durata di 12 mesi. Il progetto è finalizzato a venire incontro e rispondere alla necessità sempre crescente di attività di assistenza sociale e sanitaria con il trasporto sanitario e assistenza a pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale. La raccolta delle domande dei candidati avviene, con modalità online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Servizio Civile – Domande Online – Domanda On Line vi si può accedere con le credenziali di livello di sicurezza 2 di SPID o CIE. Per tutte le informazioni riguardanti il Bando, la guida alla compilazione delle domande, dubbi ed attivazione SPID, i Giovani possono consultare il sito internet del Dipartimento Home – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Possono anche recarsi in sede al Piazzale Mongibello per ricevere chiarimenti sulle procedure di presentazione delle domande. Il compenso è di € 519,47 mensili.