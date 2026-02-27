Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è FantaSanremo

(Adnkronos) – "Sei agitato? Se avessi bisogno di tranquillanti…" La proposta, destinata a diventare meme a tempo di record, la pronuncia Arisa, entrando sul palco di Sanremo 2026 per esibirsi nella terza serata del festival, e scatena le risate in platea, ma anche quella imbarazzata di Carlo Conti. Ma il mistero è presto svelato: stasera Arisa che "offre antidolorifici a Carlo Conti" vale 10 punti. Chissà se il Var del fantagioco passerà sopra alla confusione sulla classe di farmaci.

