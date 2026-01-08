Salute

Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: nessun ferito

AdnKronos

Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: nessun ferito

Gio, 08/01/2026 - 09:50

Condividi su:

(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco, stamattina alle ore 5, in via dei Fori Imperiali nel cuore di Roma, per la caduta e la rimozione di un albero. A quanto si apprende dai vigili del fuoco nessuna persona è rimasta coinvolta. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta