Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: nessun ferito

(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco, stamattina alle ore 5, in via dei Fori Imperiali nel cuore di Roma, per la caduta e la rimozione di un albero. A quanto si apprende dai vigili del fuoco nessuna persona è rimasta coinvolta.
