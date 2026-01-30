Preparati galenici per dimagrire, scatta il divieto per alcuni principi attivi

(Adnkronos) – Scatta il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti "di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Ssri)". È questo che recita il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2026 a tutela della salute dei pazienti. "Gli Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Ssri) tra cui la Paroxetina, sono una classe di antidepressivi che aumentano i livelli di serotonina nel cervello, bloccando il suo riassorbimento (ricaptazione) nelle cellule nervose, usati per trattare depressione, ansia e disturbi ossessivo-compulsivi che possono provocare effetti collaterali anche gravi, come le disfunzioni sessuali, spiega una nota di Federfarma Verona. "Per galenico si intende in generale un medicinale allestito nei laboratori delle singole farmacie, mentre il preparato magistrale è un farmaco personalizzato allestito dal farmacista in farmacia su specifica e obbligatoria ricetta medica, per soddisfare le esigenze terapeutiche di un singolo paziente, adattando dosaggi, ingredienti o forme farmaceutiche, come creme, sciroppi, pastiglie e altri, quando i farmaci industriali possono non essere disponibili o non risultano adatti. In questo modo si garantisce una terapia su misura e personalizzata – spiega Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona -. Nel caso dei farmaci dimagranti visto la loro recente ampia diffusione, il legislatore richiede al farmacista preparatore di non utilizzare diversi principi attivi della categoria Ssri. Ecco che un servizio utilissimo e spesso salvavita per pazienti affetti da patologie rare, cioè la galenica, diviene strumento di tutela della salute per altri pazienti. Si raccomanda inoltre ai cittadini di non ricorrere mai alla vendita illegale di prodotti online per aggirare la legge perché il rischio può risultare davvero molto elevato". "La nostra categoria è particolarmente attenta alle fasce di mercato attratte dai farmaci simbolo delle 'mode' del momento, dagli steroidi ai prodotti tricologici contro la caduta dei capelli fino e quelli per le diete dimagranti molto ricercati in questo periodo dell’anno quando si comincia a pensare alla prova costume, cercando purtroppo scorciatoie pericolose – conclude Padovani -. La lotta alla vendita illegale dei medicinali si pone l’obiettivo primo di salvaguardare la salute dei cittadini e solo in seconda battuta ostacolare un mercato, vietato dalla legge, gestito da potenti organizzazioni criminali". "La visita con conseguente ricetta medica non prescrive solo il farmaco dimagrante più idoneo, qualora sia necessario, ma indica anche necessariamente la posologia che tiene conto della massa corporea del paziente, limitando così gli effetti collaterali. Ricordo – prosegue Padovani – che questa categoria di farmaci necessita di un approccio modulare con aumento progressivo del dosaggio stabilito dal medico. Alterarne la corretta assunzione o assumerli acquistandoli online senza prescrizione può essere molto pericoloso, come riporta purtroppo la recente cronaca veneta". Il decreto in oggetto è stato emanato sulla base dei pareri espressi dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e dal Consiglio superiore di sanità, tutti concordi nel ritenere necessario limitare l’impiego di questa categoria di principi attivi, esclusivamente con riferimento all’uso a scopo dimagrante, in considerazione dell’assenza di un rapporto rischio/beneficio favorevole.

