Minneapolis, nuove tensioni: agente spara e ferisce un immigrato durante controllo

Un'altra sparatoria, da parte di un agente, a Minneapolis, dove nelle scorse ore un uomo è stato colpito alla gamba durante un controllo del "mirato" traffico, come ha reso noto il Dipartimento per la sicurezza interna. La sparatoria è avvenuta non lontano da dove, appena una settimana fa, un altro agente dell’ICE aveva ucciso Renee Nicole Good, una donna che era a bordo della sua auto, scatenando nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Secondo le autorità, l’uomo ferito è un cittadino venezuelano, considerato in seguito dagli agenti come presente negli Stati Uniti senza documenti validi. La sparatoria è avvenuta al termine di un inseguimento iniziato con un fermo di traffico: l’uomo avrebbe tentato di fuggire a piedi dopo aver perso il controllo del veicolo e, durante la fuga, avrebbe aggredito l’agente impegnato nell’arresto prima di essere colpito. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha affermato che l'agente ha sparato dopo che alcuni membri delle forze dell'ordine sono stati aggrediti con una pala o una scopa mentre cercavano di controllare il traffico. Le autorità di Minneapolis hanno chiesto la calma e hanno spiegato che l'uomo colpito dall'agente è stato ricoverato in ospedale con ferite apparentemente non mortali. "Comprendiamo che c'è rabbia – ha dichiarato l'amministrazione di Minneapolis -. Chiediamo alla popolazione di mantenere la calma". Il capo della polizia ha chiesto alla folla di disperdersi, affermando che la manifestazione era diventata illegale e che i dimostranti avevano lanciato fuochi d'artificio, pietre e ghiaccio contro la polizia. Il presidente americano Donald Trump si è scagliato contro la città di Minneapolis, affermando che ''non c'è cibo, non c'è pulizia, non ci sono servizi, ma solo frode''. In un post condiviso su Truth Social Trump ha affermato che a Minneapolis ''le persone ricevono milioni di dollari dei soldi dei contribuenti e ridono di quanto siano stupidi gli americani, ma non accadrà più''. Trump ha ribadito la sua contrarietà alla comunità somala in particolare e gli immigrati in generale. ''Queste persone dovrebbero essere rispedite in Somalia o in qualsiasi altro Paese provengano'', ha aggiunto. Il presidente americano non ha risparmiato ''la California, New York, l'Illinois e molti altri posti che sono altrettanto pessimi''. Trump ha quindi concluso affermando che ''è tutta una gigantesca truffa dei democratici, con la protezione dei media delle fake news, ma finirà perché noi renderemo l'America di nuovo grande''.

