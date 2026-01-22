Caltanissetta, l’On. Mancuso ai cronisti: “Sono tranquillo, farò chiarezza e risponderò alle domande del giudice”

“Sono tranquillo. Faremo chiarezza. Non c’e’ nulla di vero su questa presunta mazzetta. Rispondero’ a tutte le domande del giudice”. E’ quanto ha dichiarato il deputato azzurro Michele Mancuso, arrivato in procura a Caltanissetta, poco dopo le 14 per essere interrogato dal Gip Santi Bologna. Il parlamentare regionale e’ accusato di corruzione. Secondo l’accusa, avrebbe intascato una mazzetta da 12 mila euro per favorire un finanziamento destinato all’associazione Gentemergente per l’organizzazione di spettacoli ed eventi in provincia di Caltanissetta. Per Mancuso ed altri indagati, la procura ha chiesto gli arresti domiciliari.