Caltanissetta, lavori al Cimitero Monumentale degli Angeli: accesso non consentito ai veicoli a partire da giovedì 8 gennaio

Ven, 02/01/2026 - 14:11

Il Comune di Caltanissetta informa al cittadinanza che, a partire da giovedì 8 gennaio 2026 fino a data da destinarsi, il Cimitero Monumentale degli Angeli sarà interessato da improrogabili lavori in prossimità dell’ingresso principale e nelle vie interne.

Al fine di garantire la massima sicurezza all’interno del perimetro cimiteriale, dunque, è stata disposta la chiusura al transito veicolare fino all’ultimazione dei lavori.

L’accesso pedonale resterà regolarmente consentito durante i consueti orari di apertura: dalle ore 07:00 alle 17:00 per quanto riguarda l’ingresso principale e dalle ore 07:00 alle 16:30 per i cancelli laterali.

I visitatori potranno accedere a piedi a tutti i settori del cimitero, prestando attenzione alle segnaletiche di cantiere eventualmente presenti.

