Caltanissetta, il 4 gennaio il Teatro Stabile Nisseno in scena con la commedia super comica “Maliditta la Miseria”

Domenica 4 Gennaio 2026 alle ore 18,00 al Teatro Oasi della Cultura per il 3° appuntamento della Stagione Teatrale Nazionale Popolare denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” XXVI^ edizione, sarà di scena il Teatro Stabile Nisseno con la commedia super comica “Maliditta la Miseria” liberamente tratta dalla famosissima “Miseria e Nobiltà” del grande Totò. Pasquale è uno squattrinato che vive alla giornata facendo il salassatore. Vive con la moglie Carmela in una casa vecchia e mal ridotta. Insieme condividono la stessa casa con Nicolino pubblico scrivano e la sua amante Luisella. I quattro morti di fame non riescono a pagare l’affitto a Don Giacomo loro padrone di casa che li minaccia di farli buttare fuori dall’ufficiale giudiziario. I quattro disperati tentano l’ultima carta architettando una finta morte di uno di loro per impietosire il padrone di casa e da lui farsi dare pure i soldi per il funerale. L’espediente pare essere riuscito. I quattro si apprestano a festeggiare quando improvvisamente bussa alla loro porta il marchesino Bartolomeo Pignatelli che, innamorato della figlia di un ex cuoco, in contrasto con i suoi parenti nobili, chiede ai quattro disperati di fingersi suoi parenti al fine di convincere il futuro suocero a concedergli la propria figlia. Come è tipico della farsa, non mancano i colpi di scena, i ribaltamenti di ruolo, le situazioni paradossalmente comiche che s’innescano una nell’altra. Sono tutti spunti possibili per ampliare le scene in altrettante ipotesi comiche. Cast: Giuseppe Speciale, Giuseppe Minnella, Ivano Cereda, Luca Lombardo, Ivana Martorana, Irene Nicosia, Peppe Sica Alessi. Regia Giovanni Speciale. Direzione di Palco Michela Nicosia. Audio e Luci Angelo Rizza e Davide Lavalle. Info per prenotazioni : 393 9493811 – 351 7888512