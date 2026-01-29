Benevento, elicottero precipitato: morto anche il pilota 68enne

(Adnkronos) – E’ morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell’Aeronautica in pensione, che era alla guida dell’elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimasto gravemente ferito. Insieme a lui viaggiava l’imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, morto sul colpo. Venanzio Rapolla era il presidente dell’Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Rimasto gravemente ferito, dopo il ricovero all’ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte. Sul grave incidente, la Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta, anche se l’ipotesi più accreditata sembra portare ad un guasto tecnico del velivolo.

