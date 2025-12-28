Una vita a tutto ritmo: Corrado Sillitti, musicista, pilota e San Giuseppe nel presepe degli Angeli

A Caltanissetta il nome di Corrado Sillitti è sinonimo di energia, talento e passione. Un personaggio eclettico, conosciuto e stimato in città, capace di attraversare mondi diversi con naturalezza, lasciando ovunque il segno di una personalità autentica e mai banale.

Professore di musica, laureato al Conservatorio, Sillitti è prima di tutto un musicista di razza. Il sax rappresenta la sua voce principale, ma la sua competenza si estende anche alla fisarmonica e al pianoforte, strumenti che padroneggia con sensibilità e rigore. La musica, per lui, non è soltanto una professione ma una dimensione esistenziale, un ritmo interiore che accompagna ogni scelta e ogni sfida.



Accanto alle note c’è il rombo dei motori, passione ereditata dal padre e coltivata con lo stesso spirito di dedizione. Corrado Sillitti è protagonista delle cronoscalate siciliane al volante della sua inseparabile Alfa Romeo 75, ottenendo risultati di rilievo. Nell’ambiente è conosciuto come “Gillette”, soprannome che racconta uno stile di guida preciso e affilato, capace di sfiorare i muretti delle curve delle strade siciliane con la delicatezza di una lama.



Ma la sua è una vitalità che non conosce confini. Maratoneta, kartista per allenamento, appassionato anche di enduro, Sillitti vive lo sport come disciplina, sacrificio e continua ricerca di equilibrio. Un percorso fatto di fatica e determinazione, sempre affrontato con il sorriso di chi ama mettersi in gioco.



Eppure, in un palmarès umano così ricco, mancava ancora un’esperienza speciale, profondamente simbolica. Quella di interpretare San Giuseppe nel presepe vivente del quartiere Angeli. Un ruolo vissuto non come semplice rappresentazione, ma come autentico onore. Accanto a lui la sua vera famiglia, con lsu moglie e i figli, e il più piccolo, ancora neonato, nel ruolo di Gesù Bambino.

Un’immagine intensa, capace di unire fede, tradizione e vita reale in un unico racconto.

In quel presepe Corrado Sillitti ha portato tutto se stesso: l’uomo, il padre, l’artista, lo sportivo. Un momento di raccoglimento che ha aggiunto profondità a una vita già piena, completando un percorso fatto di passioni, impegno e amore per la comunità.

Una vita a tutto ritmo, appunto. Dove ogni nota, ogni curva, ogni passo e ogni silenzio trovano il loro posto naturale.