Truffe di Natale, Codacons: “Allarme raggiri tra pacchi fantasma, sconti falsi e phishing”

Nel periodo delle festività natalizie si registra un marcato incremento delle truffe ai danni dei consumatori, favorito dall’aumento degli acquisti online, dall’intensificazione delle spedizioni e dalla diffusione dei pagamenti digitali. A segnalarlo è il Codacons, che lancia un’allerta su un fenomeno in rapida espansione su tutto il territorio siciliano. Le segnalazioni pervenute all’associazione riguardano soprattutto finti messaggi relativi a pacchi in consegna, comunicazioni fraudolente che imitano corrieri e piattaforme di e-commerce, email e SMS di phishing bancario, siti web clone con sconti irrealistici, oltre a attivazioni non richieste di servizi e abbonamenti. Tra le categorie più esposte figurano anziani e soggetti vulnerabili, spesso destinatari di raggiri mirati.Il Codacons invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione, raccomandando di non cliccare su link sospetti, di verificare sempre l’identità del mittente, di diffidare da offerte eccessivamente vantaggiose e di non fornire mai dati personali o bancari tramite messaggi o posta elettronica.

Per segnalazioni e richieste di assistenza, i consumatori possono contattare il Codacons all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 3715201706, così da consentire il monitoraggio del fenomeno e l’attivazione delle iniziative di tutela.

