TEDxCaltanissetta: l’esordio di un’iniziativa che ha conquistato tra cultura, idee e condivisione

Il 31 dicembre 2025 Caltanissetta saluta l’anno con un’immagine netta, brillante, impossibile da trascurare. La prima edizione di TEDxCaltanissetta si impone come uno degli eventi culturali più rilevanti che la città abbia ospitato negli ultimi tempi, capace di intrecciare respiro globale, identità locale e una carica genuina che ha attraversato l’intera giornata. Il tema Give Back ha superato la dimensione simbolica, diventando un esercizio comunitario, tangibile, reale. Dalla fase di progettazione, TEDxCaltanissetta ha mantenuto una direzione chiara, orientata a ciò che verrà. Un appuntamento concepito con particolare attenzione per il mondo della scuola, con studenti presenti in sala e centinaia di ragazzi collegati tramite trasmissione in streaming. Più di 400 studenti hanno seguito i talk direttamente dalle classi, prendendo parte a un’esperienza capace di portare idee, testimonianze e sollecitazioni dentro la vita di ogni giorno. Un’indicazione evidente di quanto crescita culturale e stimolo delle nuove generazioni abbiano rappresentato un asse portante dell’intero progetto. Sul palco si sono susseguiti 9 speaker, tutti siciliani, differenti per storie personali e approcci, uniti da una forte efficacia comunicativa e da contenuti consistenti, sinceri, mai prevedibili. Ogni intervento ha restituito senso, aprendo orizzonti e alimentando pensieri ed azioni. In platea, 100 persone hanno seguito con partecipazione costante, contribuendo a creare un’atmosfera di ascolto profondo e condiviso. Dietro le quinte, un team affiatato di 7 volontari ha operato con accuratezza, dedizione e responsabilità, assicurando il rispetto delle normative, delle capienze autorizzate e dei requisiti richiesti da un format di livello internazionale. Il FuoriTEDx ha esteso ulteriormente l’esperienza, trasformando Caltanissetta in un contesto dinamico e aperto, spaziando dall’editoria all’arte e alla musica. Dalle 10 del mattino fino a sera inoltrata, appuntamenti, dialoghi e occasioni di confronto hanno attraversato il centro storico della città, favorendo incontri naturali tra relatori, cittadini, studenti e professionisti. Il contributo di partner numerosi, presenti e propositivi ha consolidato il progetto, rendendo evidente quanto TEDxCaltanissetta sia stato il risultato di un impegno collettivo, sostenuto e riconosciuto dal territorio. Un ringraziamento sincero va agli sponsor che hanno scelto di credere in questa prima edizione, contribuendo in maniera determinante alla sua realizzazione: Dlf, Markovision, Promimpresa, Sicilbanca, Simplybook, Fastcup, Agenzia Generali Caltanissetta Rochester, Punto Grafica, Cna Caltanissetta e Radio Opportunity. Un apprezzamento particolare al Comune di Caltanissetta, che ha concesso il patrocinio, sostenendo un’iniziativa capace di generare valore culturale e nuova visibilità per la città. Il risultato complessivo è decisamente positivo. I dati raccontano una partecipazione estesa e trasversale, i contenuti hanno lasciato tracce durature, l’organizzazione ha mostrato coerenza e lungimiranza. TEDxCaltanissetta è un evento destinato a farsi notare. Ha catalizzato interesse, rafforzato fiducia, posto fondamenta credibili per ciò che verrà. Questo esordio apre la strada a edizioni future meritevoli di attenzione e aspettative, pronte a evolvere insieme alla comunità che le accoglie. Caltanissetta ha dimostrato di saper generare valore e di saperlo restituire. Da qui prende forma un percorso che guarda avanti, con idee che rimangono e una città pronta a metterle in movimento. A chiusura di una giornata capace di accendere pensiero ed emozione, Mariangela Galante, organizzatrice e Licensee di questa edizione, ha voluto affidare un messaggio di riconoscenza e fiducia: “Desidero ringraziare con sincerità tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa esperienza — dagli speaker ai partner, dagli sponsor al gruppo dei volontari, fino agli studenti collegati dalle scuole e a chi ha partecipato in presenza. Ho percepito una comunità pronta a mettersi in ascolto, a confrontarsi, a condividere. Questo evento nasce dal desiderio di far circolare idee capaci di attecchire nella vita quotidiana, e i riscontri ricevuti ci confermano che lo spirito del Give Back ha raggiunto molte persone. Porto con me gratitudine, emozione e una forte determinazione a proseguire questo cammino. L’appuntamento è al 2026, con nuove energie, nuove visioni e un programma ancora più coinvolgente.” A chiudere idealmente questo racconto resta una consapevolezza condivisa: tutti noi nisseni abbiamo motivo di essere orgogliosi di questo segno positivo, forte e duraturo, lasciato da TEDxCaltanissetta. Un’eco che continua a farsi sentire anche a settimane di distanza dal 12 dicembre, nelle conversazioni, nei messaggi ricevuti, nei riconoscimenti arrivati da fuori. Un bilancio di fine anno che accende i riflettori su Caltanissetta e la racconta all’Italia per ciò che sa essere: una città capace di generare valore, di ospitare storie significative, di sorprendere con un teatro che molti ci invidiano – tra i dieci teatri all’italiana più belli del Paese – e di dare vita a una prima edizione solida, essenziale, fedele ai contenuti, senza fronzoli né artifici. Un risultato che parla chiaro e che resta, come punto fermo da cui ripartire.