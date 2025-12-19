Sinistra Italiana Caltanissetta: due banchetti per la difesa della Collina di Sant’Anna e per la scuola pubblica

Il Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta torna nelle strade della città per proseguire il proprio impegno a sostegno di due importanti iniziative pubbliche. La prima riguarda la prosecuzione della campagna di raccolta firme per la salvaguardia della Collina di Sant’Anna. Come è noto, dopo la demolizione dell’antenna sono emerse diverse criticità legate alla tutela ambientale di questa rilevante area verde di circa tredici ettari. La collina risulta infatti priva del vincolo più stringente, quello che ne garantirebbe l’inedificabilità e una piena protezione ambientale. Va inoltre ricordato che la Collina di Sant’Anna è tutt’ora di proprietà di Rai Way. Proprio per questo, il presupposto fondamentale di qualsiasi strategia pubblica sull’area dovrebbe essere la sua acquisizione al patrimonio pubblico senza alcun onere per la cittadinanza, configurandola come ristoro compensativo per la demolizione dell’antenna. Per queste ragioni, la sottoscrizione della petizione popolare da parte dei cittadini rappresenta un importante gesto di partecipazione politica diretta, uno strumento concreto per sollecitare l’amministrazione comunale ad assumere impegni chiari e a intraprendere azioni conseguenti per la tutela della Collina di Sant’Anna. La seconda iniziativa riguarda la campagna di raccolta firme, promossa da Alleanza Verdi-Sinistra, a sostegno della scuola pubblica. Il governo Meloni, con il ministro Valditara, continua a tagliare fondi e servizi alla scuola pubblica italiana, dirottando risorse verso il riarmo e le politiche di guerra. La proposta di legge di iniziativa popolare avanzata da Alleanza Verdi-Sinistra propone invece una visione di scuola pubblica, democratica e inclusiva, capace di affrontare la profonda crisi morale e sociale del Paese, crisi che riflette l’impostazione autoritaria del governo Meloni. In particolare, la proposta chiede organici stabili per il personale ATA, che quotidianamente garantisce il funzionamento degli istituti scolastici; l’introduzione di un numero massimo di venti alunni per classe, ridotto a diciotto in presenza di studenti e studentesse con disabilità; e la reintroduzione del gruppo psico-psicopedagogico, affinché famiglie e studenti non siano lasciati soli nelle delicate fasi di crescita e formazione. Difendere la Collina di Sant’Anna e rilanciare la scuola pubblica significano affermare un’idea di città e di Paese fondati sulla giustizia sociale, sulla tutela dei beni comuni e sulla partecipazione democratica. Perciò, il Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta attiverà due banchetti nelle seguenti date: 1) 20 Dicembre ore 9:00 – 12:30 presso il Mercato del Sabato in Via Ferdinando I 2) 23 Dicembre ore 17:00 – 20:00 presso Corso Umberto I.