Redazione 3

Sicilia, lavori sull’autostrada Catania-Siracusa: chiusura notturna in alcune tratte

Lun, 15/12/2025 - 09:14

Per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’Autostrada Catania-Siracusa, sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle ore 22 alle 6 nelle tratte di seguito indicate nel territorio del consorzio comunale di Siracusa: da oggi al 18 dicembre della carreggiata in direzione Catania (comprese le rampe dello svincolo di Lentini); dal 18 al 20 dicembre della carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini) e dal 22 al 23 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini). 

